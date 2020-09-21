В Тамбове специалисты Сбербанка проводят практические занятия со студентами

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В научно-образовательном центре «Цифровая экономика», созданном в Тамбовском государственном техническом университете при содействии ПАО Сбербанк, прошло первое в новом учебном году практико-ориентированное занятие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» по профилю «Финансы и кредит».

Слушателям был представлен весьма актуальный кейс «Работа коммерческого банка с кредитами в период неопределенности». В форме деловой дискуссии были рассмотрены ключевые направления работы Сбербанка в период пандемии нового вируса COVID-19.

Опираясь на реальную практику работы с малым бизнесом, Татьяна Шашкова представила технологии повышения результативности кредитной политики Сбербанка, направленной на удовлетворение меняющихся потребностей заемщиков во взаимосвязи с оптимизацией кредитных рисков.

Особое внимание было уделено цифровым сервисам, которые помогают коммерческому банку эффективно работать с кредитами в период неопределенности, а клиентам - получать необходимое обслуживание.

Практико-ориентированные занятия со студентами направления подготовки «Экономика» являются в ТГТУ неотъемлемой частью образовательного процесса. Новый импульс этой работе придало открытие специализированного научно-образовательного центра «Цифровая экономика».

По оценкам руководства технического университета, такой подход позволяет студентам оптимально сочетать фундаментальное экономическое образование и прикладную подготовку при освоении образовательной программы с целью формирования навыков практической деятельности в банковской сфере.

В ближайшее время планируется организовать ещё ряд аналогичных встреч сотрудников ПАО Сбербанк со студентами.