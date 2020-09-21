Тамбовчанин похитил из чужого сада 46 кг яблок

20 сентября в дежурную часть МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение об исчезновении яблок с территории сада одного из хозяйств в селе Кочетовка. Выехавшие на место происшествия полицейские задержали автомобиль, за рулем которого был 40- летний местный житель. В машине у него обнаружили 46 кг чужих фруктов.

Оказалось, что мужчина вместе с женой и сыном отправились за грибами в ближайшие посадки. А не найдя их, глава семейства решил поживиться хотя бы яблоками. Фрукты он собирался продать.

- Похищенный урожай возвращен сельхозорганизации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».