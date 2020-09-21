18-летний тамбовчанин за рулем «ВАЗ» протаранил трактор

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 19 сентября в 11 часов 30 минут на 50 километре автодороги «Тамбов –Пенза - с.Бондари – с.Пичаево – с.Вернадовка», проходящей по территории Пичаевского района. По данным областного УГИБДДД, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» не выдержал необходимую дистанцию до движущегося впереди трактора «Беларус», под управлением 59-летнего мужчины и врезался в него.

- В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21103», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Подросток самостоятельно обратился за медицинской помощью в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».