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18-летний тамбовчанин за рулем «ВАЗ» протаранил трактор

В аварии получил травмы 16-летний пассажир легкового авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Легковой автомобиль получил серьезные повреждения

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 19 сентября в 11 часов 30 минут на 50 километре автодороги «Тамбов –Пенза - с.Бондари – с.Пичаево – с.Вернадовка», проходящей по территории Пичаевского района. По данным областного УГИБДДД, 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» не выдержал необходимую дистанцию до движущегося впереди трактора «Беларус», под управлением 59-летнего мужчины и врезался в него.

- В результате аварии травмы получил 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21103», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Подросток самостоятельно обратился за медицинской помощью в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

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