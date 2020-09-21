В тройной аварии на тамбовской трассе погиб 30-летний мужчина и пострадали две женщины

Водитель погиб на месте происшествия Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погиб водитель отечественного авто и получили травмы две его пассажирки, произошла 20 сентября примерно в час ночи на 31 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Чуповка-Куровщина-Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района. 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» сначала столкнулся с «ВАЗ-211540», под управлением 20-летней девушки, а потом врезался в «ВАЗ 211240», за рулем которого находился 20-летний молодой человек. После этого легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-211440» скончался на месте происшествия, две 27-летний пассажирки этого же автомобиля получили травмы, их осмотрели на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.