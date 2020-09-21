Тамбовчан приглашают на день рождения «Пушкинского чердака»

В Тамбове литературное кафе «Пушкинский чердак» отметит 24 сентября свой третий день рождения. Празднование состоится на открытой площадке перед Пушкинской библиотекой.

По словам организаторов, тамбовчан ждет насыщенная программа: от танцевальных сюрпризов до выступлений ансамблей. Поздравить «Пушкинский чердак» с днем рождения придут его резиденты — как опытные, так и начинающие авторы.

- Приглашаем жителей города Тамбова принять участие в «Birthday Party». Возраст участников: 12+. Начало программы — 17.30 (сбор гостей в 17.00). Так как мероприятие пройдет на улице в вечернее время, организаторы праздника предлагают его гостям одеться потеплее, - сообщили в Пушкинской библиотеке.

Литературное кафе «Пушкинский чердак» было открыто в главной библиотеке области в сентябре 2017 года. С тех пор оно стало местом, где каждый опытный и начинающий автор может найти своего читателя, а поклонники современной поэзии, в свою очередь, получают возможность почувствовать себя причастными к искусству и хорошо провести вечер в последний четверг каждого месяца.