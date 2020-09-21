В Тамбовской области планируют закрыть «наливайки»

Члены комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы 18 сентября рассмотрели проект закона, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории области. Его представила старший помощник прокурора Тамбовской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Лариса Рубцова.

В прошлом году появился федеральный закон об ограничении работы так называемых «наливаек», расположенных на первых этажах многоквартирных домов. В рамках работы над законом проводились мониторинги и опросы граждан. Абсолютное большинство высказало мнение о необходимости ограничить деятельность «наливаек» рядом с жилыми домами. Подтверждает необходимость закона и многочисленные обращения к депутатам и в правоохранительные органы.

Федеральным законом, который был принят в апреле этого года, предусматривается ограничение: при продаже алкоголя торговая точка, оказывающая услуги общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, должна иметь площадь зала для обслуживания посетителей не менее 20 кв.м.

При этом субъекты РФ наделяются полномочиями по введению дополнительных ограничений.

- Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении. Областная Дума рассмотрит его 25 сентября, - сообщает сайт регионального отделения ЕР.