Школьники Тамбовской области напишут Всероссийский экономический диктант

Более 1200 школьников Тамбовской области станут участниками Всероссийского экономического диктанта 7 октября. Акция призвана определить и повысить уровень экономграмотности населения. Диктант пройдет одновременно во всех регионах России. В нашей области его напишут на 49 площадках.

Диктант проводится в формате теста. Он составлен в двух вариантах по возрастным категориям в зависимости от степени сложности. Каждый включает проверку знаний экономических понятий и терминов, а также умений применять эти знания на практике. Вопросы посвящены экономической истории России, экономике периода Великой Отечественной, истории Вольного экономического общества России, которому исполняется 255 лет.

Кроме школьников, проверить свою экономическую грамотность также смогут все желающие на персональном компьютере либо мобильном устройстве, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Участие в диктанте добровольное и бесплатное.

Участники, которые наберут 90 баллов и выше, станут победителями (отличниками) диктанта. Они получат диплом и право участвовать в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».