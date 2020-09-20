В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 36 человек

фото из архива "КП". Фото: Олег ЗОЛОТО

Прирост зараженных в Тамбовской области за минувшие сутки составил 36 человек. Из них: 15 мужчин, 18 женщин, три ребенка (мальчики 1, 7 лет, девочка 16 лет). Возраст взрослых от 21 до 91 года. Все контактировали с заболевшими. За время эпидемии в регионе заболели коронавирусом 7324 (из них 2358 без клинических проявлений).

6708 пациентов выздоровели: 3000 выписали из стационара, 3708 сняли амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 317 человек, из них диагноз «пневмония» у 252. На домашнем карантине 1192 (из них подтвержденных случаев - 251). Сняты с наблюдения на дому – 19953. Выписаны из больниц – 4512. Всего обследованных - 25974.