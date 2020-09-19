Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 сентября: жителей области перестали информировать о том, сколько человек умерло от COVID-19

Жителей Тамбовской области перестали информировать о том, сколько человек умерло от коронавируса. Сначала эти данные исключил из ежедневной статистики региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции, сейчас то же самое сделало управление Роспотребнадзора по Тамбовской области. По последним данным число смертей от COVID-19 достигло 47 человек. Тем временем в регионе растет количество заболевших коронавирусом.

На сегодняшний день, 19 сентября, число заразившихся COVID-19 достигло 7288 человек. 6706 заболевших выздоровел. За последние сутки зафиксировали 36 новых случаев. Среди заразившихся 8 мужчин и 24 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, а также четверо детей от 4 до 11 лет.

- На госпитализации находятся 304 человека, из них диагноз «пневмония» у 240 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.