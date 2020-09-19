В Тамбове 21 сентября состоится инаугурация Александра Никитина

21 сентября в Тамбове состоится торжественная церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме реального времени. Трансляция пройдет на официальный сайт администрации области, а также в губернаторскую группу социальной сети «Фейсбук». Ее начало в 11 часов.

В соответствии с регламентом проведения церемонии, будут оглашены результаты голосования на состоявшихся 11-13 сентября выборах. Затем избранный глава региона принесет присягу на верность народу и обратится к жителям Тамбовской области.

- В церемонии примут участие руководители федеральных и областных структур, депутаты различного уровня, представители общественных организаций, молодежи, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В условиях пандемии мероприятие пройдет в суженном составе.

Напомним, 11-13 сентября прошли выборы главы администрации Тамбовской области. Победу на них одержал действующий руководитель региона. За него проголосовали 79,7 процента избирателей. Явка составила 64,1 процента.