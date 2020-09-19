Тамбовские школы и детские сады частично переходят на дистанционное обучение

В Тамбовской области предпринимают меры, чтобы предотвратить массовое распространение острых респираторных заболеваний. По словам начальника управления образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой, на данный момент частично закрыты и переведены на дистанционное обучение 32 школы и 7 детских садов.

Как отмечают в управлении образования и науки области, частичное (по группам и классам) приостановление учебного процесса в школах — один из способов предупреждения массового распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в осенне-зимний период. В соответствии с нормативами Роспотребназора школа закрывается на карантин при одновременном отсутствии в одном классе или организации более 20 процентов заболевших гриппом и ОРВИ.

— Сохранение здоровья детей и нерапространение инфекции внутри детских коллективов — одна из главнейших задач системы образования. На сегодняшний день ситуация в образовательных организациях области стабильная, - уверяет Татьяна Котельникова. - В рамках сезонного повышения уровня заболеваемости и в соответствии с нормативами Роспотребназора закрыты на карантин отдельные классы в школах области, полностью на дистанционное обучение переведены две школы региона.