Безработный житель Тамбовщины похитил алкоголь на глазах у продавца

В Моршанске полицейские раскрыли грабеж, совершенный на улице Гражданской. Стражи порядка установили, что неизвестный мужчина вошел в магазин по продаже алкоголя и на глазах у продавца похитил из холодильника несколько бутылок спиртного. Затем злоумышленник скрылся бегством.

Сотрудники полиции просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и составили описание злоумышленника. Им оказался 31-летний безработный местный житель. Мужчина был задержан по месту своего жительства. Как оказалось, алкоголь к этому моменту он успел выпить. Теперь ему придется возместить ущерб магазину из своего кошелька.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.