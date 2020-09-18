В Тамбове 70-летнего пенсионера ограбили на автобусной остановке

В Тамбове полицейские раскрыли грабеж,совершенный 12 сентября этого года на улице Советской. Жертвой злоумышленника стал 70-летний пенсионер, который ждал автобус на остановке. Выяснилось, что к нему подошел молодой человек и попросил помочь деньгами. Пожилой мужчина сжалился над ним и достал 30 рублей, однако тот выхватил у него весь кошелек с 20 тысячами рублей.

По составленным приметам оперативниками удалось установить подозреваемого в грабеже. Им оказался 35-летний мужчина, проживающий в Тамбовском районе. Во время допроса злоумышленник дал признательные показания.

Как рассказал мужчина, похищенные у пенсионера деньги он успел потратить на алкоголь. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж». Виновному грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, мужчина обязан возместить материальный ущерб потерпевшему, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.