В Тамбове из-за ремонта сетей канализации перекроют проезд на участке ул. Астраханской

В Тамбове из-за проведения восстановительных работ на сетях канализации вводятся ограничения движения. Они будут действовать с 21 по 25 сентября. В этот период прекратится движение машин по проезду с односторонним движением от улицы Астраханской до дома 173 по улице Астраханской (со стороны домов 173/4, 173, корпус 1 по улице Астраханской).

- На период вводимых ограничений по проезду с односторонним движением от дома 1/1 до дома 239 по улице Астраханской будет организовано двустороннее, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

АО «Тамбовские коммунальные системы», которое будет заниматься ремонтом, поручили разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения работ, а также схемы обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги. Кроме того, необходимо обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное время суток.