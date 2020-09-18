Тамбовчанка на «Audi Q7» 48 раз нарушила правила дорожного движения

В Тамбове автоледи оплатила 48 административных штрафов ГИБДД, чтобы снять запрет на регистрационные действия со своего автомобиля. Сумма задолженности составила 30 тысяч рублей и женщина не спешила добровольно ее погашать.

Чтобы побудить тамбовчанку выплатить штрафы, судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении иномарки «Audi Q7», принадлежащей неплательщице.

- После этого женщина оплатила все штрафы ГИБДД на общую сумму 30 тысяч рублей, а также исполнительский сбор, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.