Картошкой, собранной заключенными, накормят школьников и детсадовцев

Картофель посадили и вырастили заключенные

Заключенные колонии-поселения №2 сейчас активно занимаются уборкой картофеля. В этом им засеяно около 50 гектаров сельскохозяйственных угодий.

- Всего планируем собрать более 800 тонн картофеля. В рамках исполнения контрактных обязательств большая часть урожая будет распределена по колониям на питание осужденных. Излишки реализуем в муниципальные бюджетные учреждения: детские сады, школы, больницы, - говорит начальник колонии-поселения № 2 Игорь Власов.

Фото УФСИН по Тамбовской области