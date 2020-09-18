В Тамбовской области иномарка вылетела с трассы в кювет и перевернулась

В аварии получила травмы 59-летняя женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 17 сентября в 17 часов 40 минут на 69 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. 56-летний водитель автомобиля «Renault Logan» вылетел в левый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате аварии травмы получила 59-летняя пассажирка автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили в больницу города Тамбова.