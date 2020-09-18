Две женщины получили травмы при столкновении автомобилей в Тамбове

Пострадавших медики осмотрели на месте ДТП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участниками которой стали две иномарки, произошла 17 сентября в 15 часов 35 минут на улице Советской в районе дома №194«Б» города Тамбова. 59-летний водитель автомобиля «Ford Fusion» столкнулся с «Great Wall», под управлением 50-летнего мужчин.

- В результате аварии пассажиры автомобиля «Ford Fusion», женщины 36 и 57 лет получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших на месте происшествия осмотрели медики бригады скорой помощи.