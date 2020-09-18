Коронавирус в Тамбове, последние новости на 18 сентября: число заболевших COVID-19 за сутки составило 35 человек

В Тамбовской области увеличивается число заразившихся коронавирусом. За последние сутки, 18 сентября, болезнь обнаружили у 35 жителей региона. Среди них 13 мужчин и 19 женщин в возрасте от 21 до 83 года, а также трое мальчиков 2,5 и 6 лет. Общее число заразившихся COVID-19 в Тамбовской области составляет сейчас 7252 человека, 6681 из них выздоровели, 47 пациентов умерли.

- На госпитализации находятся 303 человека, из них диагноз «пневмония» у 249 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.