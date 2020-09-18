В Тамбовской области пойдет под суд липчанин, укравший 13 велосипедов

Краденые велосипеды мужчина продавал жителям Липецкой области Фото: УМВД России по Тамбовской области

Одно из первых заявлений о краже велосипеда поступило в дежурную часть МОМВД России «Первомайский» 14 июля текущего года. Владелец двухколесного транспорта сообщил, что в период 7 до 12 часов 30 минут неизвестные, проникнув в подъезд многоэтажного дома по улице Солнечной, украли принадлежащий ему велосипед. В этот же день аналогичная кража произошла на улице Тельмана. Из подъезда пропал велосипед «Стингер».

Используя данные с камер видеонаблюдения, установленных на улицах поселка, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении этих краж - 29-летнего жителя Липецкой области. Задержанный дал признательные показания. Во время следствия сотрудники полиции установили его причастность к совершению 13 преступлений на территории Первомайского района. В следственном подразделении МОМВД России «Первомайский» было возбуждено 13 уголовных дел, позже объединенных в одно производство.

Кражи липчанин совершал по одному сценарию. Он приезжал на электричке в поселок из города Чаплыгин соседнего региона. В подъездах многоэтажных домов находил оставленный без присмотра велосипед, похищал его, а если тот был под «защитой», перекусывал приготовленным инструментом велозамок и своим ходом отправлялся назад. Краденые велосипеды он продавал на территории Липецкой области.

- В ходе проведения следственных действий были установлены люди, которые приобрели ворованные велосипеды. В настоящее время транспортные средства изъяли и вернули законным владельцам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела заканчивается и в самое ближайшее время оно будет направлено в суд для принятия решения. В соответствии с действующим законодательством за совершение подобных преступлений мужчине может до 5 лет лишения свободы.