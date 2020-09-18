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Тамбовчане могут выбрать имя скверу на улице Агапкина

Горожанам предлагают для голосования пять вариантов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На сайте администрации города Тамбова стартует голосование по выбору названия для сквера по улице Агапкина, 2С. Его строительство сейчас проходит в Тамбове. Финансирование благоустройства осуществляется из областного бюджета – выделено более 6 миллионов рублей.

Планируется, что в сквере на Агапкина появится памятник, посвящённый подвигу пожарных и спасателей. Уже выполнены работы по устройству мемориальной стены и постамента, ведется их облицовка, подходит к концу установка бордюра, в скором времени рабочие приступят к укладке тротуарной плитки. Центральное место композиции займёт автомобиль, полвека служивший пожарным. Машину для памятника передало Главное управление МЧС России по Тамбовской области. Оно же выступило с предложением провести народное голосование по выбору названия для будущего места отдыха горожан. В совместной работе с администрацией города Тамбова были предложены следующие варианты:

- «Сквер героев – спасателей» - «Сквер доблести» - «Сквер отваги» - «Сквер памяти» - «Сквер спасателей»

- Свой голос можно оставить на сайте администрации города Тамбова до 24 сентября по ссылке http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=8824, - сообщает пресс-служба мэрии. - В пятницу, 25 сентября, будут подведены итоги голосования.