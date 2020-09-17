В Тамбовской области шесть больниц станут безопасными для пациентов

В Тамбовской области стартовал новый проект, призванный минимизировать или полностью исключить риски для пациентов, которыми сопровождается оказание медицинской помощи.

- Первыми его участниками стали шесть ведущих лечебных учреждений региона: Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. Бабенко, областной онкологический клинический диспансер, областная детская клиническая больница, городская клиническая больница имени А. Луки, городская клиническая больница №3 и Тамбовская ЦРБ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Как рассказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области Андрей Чернышев, в основе это проекта шесть главных стандартов международной Ассоциации JCI. Они являются специализированными стандартами качества медицинской деятельности. Их внедрение предполагает высокий уровень развития и культуры работы медицинской организации.

Начинается безопасность пациента с правильной идентификации еще на этапе регистратуры. К работе в рамках этого направления уже приступили в тамбовских больницах. Грамотный и точный сбор сведений о пациенте помогает избежать многих ошибок.

Далее - это коммуникация между медицинскими работниками. От этого зависит дальнейшая потеря или искажения информации о пациенте.

Третье направление это инфекционная безопасность – комплекс мероприятий, которые ограждают пациента от возможности заразиться в больнице инфекцией, которой у него до этого не было. Так, например, врачи городской клинической больницы №3, в том числе и благодаря уже проделанной работе в этом направлении оказались готовы оказывать экстренную медпомощь пациентам в условиях пандемии covid-19.

Не менее важными являются и обеспечение хирургической безопасности, безопасности пациента на этапе применения лекарств высокого риска и профилактика падений пациентов.

Как рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения области Ольга Виницкая, реализация проекта в нашем регионе только началась. После этот опыт будет транслирован и на все учреждения здравоохранения.