На Тамбовщине отремонтировали два участка федеральных трасс и мост

В этом году в Тамбовской области приведут 55 км федеральных дорог

В Тамбовской области завершился ремонт двух участков федеральных трасс и мостового сооружения.

Полностью закончились работы на участке трассы Р-22 «Каспий» с 471 по 480 км в Знаменском районе Тамбовской области. Строительно-монтажные работы выполнены на месяц раньше запланированного.

На участке общей протяженность 9,5 км отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой из черного щебня и затем устроили три слоя асфальтобетона. Для обеспечения безопасности движения обновили 7 км барьерного ограждения, установили 209 дорожных знаков и нанесли 34 км разметки из долговечного термопластика со световозвращающими стеклошариками. На 478 км специалисты заменили датчики контроля метеосистемы оперативного мониторинга погодных условий, а для разделения транспортных потоков на двух аварийно-опасных участках устроили 1,3 км тросового барьерного ограждения по оси проезжей части.

Для пользователей общественного транспорта установили шесть новых автопавильонов, огородив подходы к ним перильным ограждением, а для маломобильных групп населения на посадочных площадках и тротуарных дорожках уложили тактильную плитку.

- Отремонтированный участок стал комфортнее и безопаснее. Мы устроили линию искусственного электроосвещения протяженностью около километра. Установили светодиодные фонари, которые, с одной стороны, ярче, чем лампы накаливания, что обеспечит водителям лучшую видимость в темное время суток, а с другой – обладают высокой энергоэффективностью, благодаря чему затраты на содержание линии освещения снизятся, - сообщил главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий Макаров.

Завершены работы и на участке ремонта федеральной трассы Р-193 Воронеж-Тамбов с 213 по 217 км в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района, где специалисты обновили дорожную одежду, усилили обочины и обустроили трассу в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения: нанесли новую разметку из термопластика, установили 150 дорожных знаков и 100 м бокового барьерного ограждения. А для удобства местных жителей – обустроили остановочные места и автопавильоны.

На 114 км той же трассы в Мордовском районе капитально отремонтировали опоры и пролетные строения моста через ручей, заменили деформационные швы, установили водоотводные лотки из композитных материалов.

Всего до конца 2020 года подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград приведет в нормативное состояние 55 км федеральной сети в Тамбовской области.