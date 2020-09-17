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Депутаты Госдумы от Тамбовской области стали третьими по количеству прогулов

По данным Центра политической конъюнктуры России, законотворцы от нашего региона пропустили больше половины голосований
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Наши депутаты на третьем месте по прогулам

Наши депутаты на третьем месте по прогулам

Эксперты Центра политической коньюнктуры России проверили посещаемость голосований депутатов Государственной Думы РФ. В числе лидеров антирейтинга – законотворцы из нашего региона. По количеству прогулов они находятся на третьем месте и пропустили 55,27% голосований. Согласно выводам исследователей, чаще тамбовских голосования пропускают только депутаты Архангельской области (59,44%) и Карачаево-Черкесской республики (58,44%).

Среди тамбовских депутатов абсолютным лидером по не посещаемости стал Александр Жупиков, он пропустил 1147 голосований или 67,47%. На втором месте Тамара Плетнева. На ее счету 840 пропущенных голосований или 49, 41%. Александр Поляков отсутствовал на 732 голосованиях (это 43%). Самыми «ответственными депутатами от нашего региона стали Анатолий Петров и Тамара Фролова, они пропустили 390 (22,94%) и 469 (27,59%) голосований соответственно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который избирался по федеральному списку от Тамбовской, Саратовской, Волгоградской и Пензенской областей пропустил 1060 голосований или 62,35% от их общего числа.