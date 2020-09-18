В Тамбове без вести пропал 79-летний пенсионер

Пенсионер пропал без вести 26 августа этого года в Тамбове Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовские следователи устанавливают местонахождение 79-летнего Корешкова Анатолия Захаровича, который 26 августа 2020 года ушел из дома, расположенного по улице Магистральная города Тамбова, и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы. Был одет: черно-синяя куртка, темно-синие спортивные брюки, черные кроссовки, белая кепка. С собой у пенсионера были трость и черная спортивная сумка.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Корешкова А.З. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.