В Тамбовской области ведутся поиски 46-летнего мужчины

Александр Тимофеев без вести пропал в городе Уварово 21 августа текущего года Фото: СУ СК России

На Тамбовщине следователи разыскивают без вести пропавшего 46-летнего Тимофеева Александра Алексеевича. 21 августа этого года в обеденное время мужчина ушел из своего дома, по адресу: г. Уварово, 1 мкр., д. 15 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, глаза карие.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде узоров. Был одет: брюки темного цвета, джинсовая куртка без рукавов, плетеные тапочки черного цвета.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Тимофеева А.А. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.