Коронавирус в Тамбове, последние новости на 17 сентября: число заболевших COVID-19 за сутки составило 33 человека

В Тамбовской области снова выросло число заразившихся коронавирусом. За последние сутки, 17 сентября, болезнь обнаружили у 33 жителей региона. Среди них 12 мужчин и 19 женщин в возрасте от 19 до 91 года, а также двое детей: 5-летняя девочка и 16-летний подросток. Общее число заразившихся COVID-19 в Тамбовской области составляет сейчас 7217 человек, 6657 из них выздоровели, 47 пациентов умерли.

- На госпитализации находятся 293 человека, из них диагноз «пневмония» у 231 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.