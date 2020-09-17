Тамбовчанин обещал отремонтировать авто знакомому, а сам напился и, катаясь на нем, разбил

16 сентября начальник подразделения участковых уполномоченных МОМВД России «Знаменский», находясь на службе, увидел двигавшийся по дороге села Измайловка автомобиль с техническими повреждениями. По манере езды было ясно, что водитель находится в неадекватном состоянии. Остановив машину, сотрудник полиции убедился, что водитель действительно пребывает в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось также, что машина мужчине не принадлежит, он ее угнал. Оказалось, что владелец авто - житель села Измайловка накануне договорился о ремонте припаркованной у собственного дома машины со своим знакомым. Когда хозяин машины ушел на работу, «мастер» употребил спиртные напитки и решил покататься на чужом авто. Угонщиком оказался 41-летний житель села Ивановка. Во время опроса он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. – Виновному в этом преступлении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.