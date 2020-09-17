В аварии на бульваре Энтузиастов Тамбова пострадали четыре человека

В двойном столкновении пострадали четыре человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, произошла 16 сентября в 21 час 15 минут на Бульваре Энтузиастов около дома №4 города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 62-летний водитель автомобиля «Lada Xray» столкнулся с «ВАЗ-21093», под управлением 22-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадали водитель и 25-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21093», а также две пассажирки «Lada Xray», женщины 71 и 67 лет, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Всех их доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.