В Тамбове из-за резкого торможения троллейбуса в салоне упала и получила травмы женщина

Водитель общественного транспорта резко затормозил Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 16 сентября в 13 часов 20 минут на улице Мичуринской около дома №87«М» города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, 54-летний водитель троллейбуса «ЗиУ-832» резко затормозил, после чего в салоне не удержалась на ногах и упала 68-летняя пенсионерка.

- Получившую травмы женщину на скорой доставили во вторую городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.