В сгоревшем на ул. Кронштадтской в Тамбове доме нашли два тела

Во время пожара в доме на ул. Кронштадтской в Тамбове обнаружили два тела. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о возгорании поступило в 15 часов 40 минут.

В 15 часов 41 минуту первое пожарное подразделение прибыло на место, по результатам разведки установлено, что происходит горение на площади 15 кв. метров. Угрозы распространения нет. В 15 часов 46 обнаружено тело первого погибшего, в 16 часов 5 минут – второго. Их личности устанавливаются.

- В 15 часов 55 минут пожар локализовали, в 16 часов 10 минут полностью ликвидировали, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Выгорели 10 кв. метров кровли и 5 кв. метров кухни. Причина пожара устанавливается, предварительная версия - неосторожное обращение с огнем.