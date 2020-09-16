В Тамбовской области шесть человек осуждены за кражу дизтоплива на 11 млн рублей

В Мичуринском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении организованной группы, обвиняемой в краже дизельного топлива в особо крупном размере.

Установлено, что с 2014 года по май 2019 года участники организованной преступной группы из шести человек осуществляли несанкционированную врезку с помощью специального оборудования и похищали нефтепродукты из магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев-Брянск». В общей сложности им удалось украсть дизельное топливо на сумму более 11 миллионов рублей.

- Приговором Мичуринского районного суда все 6 участников организованной преступной группы признаны виновным, 5 лиц приговорены к наказанию в виде лишения свободы условно, 1 участник группы будет отбывать наказание реально. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.