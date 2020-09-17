В Мичуринске пройдет универсальная ярмарка

Ярмарка разверентся на улице Советской, от площади Мичурина до улицы Революционной Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске 18, 19 и 20 сентября в рамках выставки «День садовода» состоится разовая универсальная ярмарка. На ней будет представлен декоративно-посадочный материал, семена, саженцы плодовых культур, горшечные растения, садово-огородный инвентарь, средства защиты растений и многое другое.

- Покупателям предложат широкий выбор продовольственных и промышленных товаров предприятий города и области, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

Ярмарка будет проходить с 9.00 до 15.00 на улице Советской, от площади Мичурина до улицы Революционной.