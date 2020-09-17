Тамбовский молодежный театр открывает свои двери для зрителей

В Тамбовском молодежном театре начинается одиннадцатый театральный сезон. Поэтому уже в эту пятницу, 18 сентября, в 18:30 культурное учреждение распахнет свои двери для зрителей.

В период с 18 по 20 сентября тамбовчане смогут увидеть спектакли-концерты,вокальные эстафеты во времени и пространстве, танцевальный марафон и изящную сценическую пластику.

За время пандемии актеры усиленно готовились к открытию нового театрального сезона. Последние шесть месяцев они активно репетировали, в результате чего подготовили сразу три премьеры с участием всего коллектива театра.

- Артисты готовы подарить атмосферу праздника всем, кому дорог театр и перфомансы. Ощущение театрального праздника поддержат спецэффекты, световое шоу, яркие костюмы актеров и декорации, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.