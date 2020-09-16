Утвержденная временная схема движения общественного транспорта на время перекрытия Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 17 до 20 сентября в Тамбове перекроют часть улицы Карла Маркса на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Пятигорской.

По информации городской администрации, ограничения вводятся из-за необходимости проведения тамбовским филиалом ПАО «Квадра» восстановительных работ после того, как по итогам гидравлических испытаний было выявлено слабое место и повреждение на трубопроводе тепломагистрали ТМ-2.

- Движение общественного и личного транспорта будет осуществляться по утвержденным временным схемам в объезд закрытого для движения участка дороги, - добавили в пресс-службе администрации города Тамбова.