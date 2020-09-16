Тамбовские приставы разыскивают трехлетнюю девочку, которую отец скрывает от матери

Судебные приставы просят жителей Тамбовщины оказать содействие в розыске несовершеннолетней Зубковой Вероники Александровны

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области просит жителей региона оказать содействие в поисках трехлетней Зубковой Вероники Александровны. О том, где находится ребенок, ничего неизвестно с 2019 года.

Известно, что отец Вероники в рамках исполнительного производства должен был передать ребенка матери, однако мужчина скрывает малышку от нее.

По предварительной информации, девочка вместе со своим отцом Зубковым Александром Михайловичем, уроженцем села Богдановка Ржаксинского района, может находиться на территории Тамбовской области.

- Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки или ее отца, убедительная просьба незамедлительно сообщить в отделение судебных приставов по Сампурскому и Ржаксинскому районам по адресу: Тамбовская область, Сампурский район, р.п. Сатинка, ул. Кооперативная, д. 47, или по телефонам: 8 (4752) 56-29-92, 56-47-86 дежурная часть Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, - сообщают в региональном УФССП.