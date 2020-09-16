Тамбовчанина задержали за угон иномарки у родственника

В дежурную часть отдела полиции по Тамбовскому району поступило сообщение об угоне автомобиля. Выяснилось, что житель села Стрельцы припарковал машину рядом с домом своего родственника на улице Дружбы. Последний обещал помочь ему с ремонтом иномарки, но на самом деле задумал совсем другое. Ночью мужчина решил покататься на чужом транспорте. Обнаружив пропажу машины, потерпевший сразу же вызвал полицию.

Полицейским удалось задержать угонщика «по горячим следам». Им оказался 33-летний тамбовчанин. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.