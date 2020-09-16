Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 сентября: число заболевших COVID-19 пошло в рост

В Тамбовской области растет число заразившихся коронавирусом. За последние сутки, 16 сентября, болезнь обнаружили у 31 жителя региона. Среди них 13 мужчин и 16 женщин в возрасте от 20 до 69 лет, а также годовалый мальчик и 17-летний подросток. Общее число заразившихся COVID-19 в Тамбовской области составляет сейчас 7184, 6621 человек выздоровел, 47 пациентов умерли.

- На госпитализации находятся 288 человек, из них диагноз «пневмония» у 221 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.