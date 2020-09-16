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В Тамбовской области сдававшая назад женщина-водитель наехала на велосипедистку

32-летняя женщина оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автомобилистка выезжала с прилегающей территории

Автомобилистка выезжала с прилегающей территории

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала велосипедистка, произошла 15 сентября в 11 часов 37 минут на улице Куйбышева в районе дома №115 города Рассказово. По данным областного УГИБДД, 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Lada Granta» при движении задним ходом с придомовой территории наехала на 32-летнюю велосипедистку.

- В результате ДТП женщину на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

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