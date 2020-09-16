На Тамбовщине выросло число больных ОРВИ

По информации регионального Роспотребнадзора, за неделю с 07 по 13 число заболевших ОРВИ в Тамбовской области увеличилось на 120,1%. Всего санварачами зафиксировано 5796 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 55,7 на 10 тыс. населения, что на 15,48% выше порогового уровня. Среди тех, кто обратился за помощью к медикам, большинство составили дети – 63, 6%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в Уметском р-не (123,5 на 10 тыс. населения), г. Уварово (105 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (101,7 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (91,3 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (84,4 на 10 тыс. населения), Сосновском р-не (83 на 10 тыс. населения), Кирсановском р-не (76,9 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (61,6 на 10 тыс. населения). На долю жителей г.Тамбова пришлось 53,7 % всех обращений, - сообщают в Роспотребнадзоре.