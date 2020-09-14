Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 сентября: COVID-19 заразились 7124 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день, 14 сентября, достигло 7124 человек. Из них 6553 пациента выздоровели, 46 умерли. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 29 жителей региона. Среди новых заболевших 7 мужчин и 21 женщин в возрасте от 29 до 68 лет, а также 9-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 291 человек, из них диагноз «пневмония» у 227 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.