Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 сентября: COVID-19 заразились 7124 человека

От болезни умерли 46 тамбовчан
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день, 14 сентября, достигло 7124 человек. Из них 6553 пациента выздоровели, 46 умерли. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 29 жителей региона. Среди новых заболевших 7 мужчин и 21 женщин в возрасте от 29 до 68 лет, а также 9-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 291 человек, из них диагноз «пневмония» у 227 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.