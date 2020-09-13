В Тамбове в честь 97-летия Зои Космодемьянской выпустили в небо белые шары

фото с сайта администрации Тамбовской области.

В Тамбове прошел митинг с возложением цветов к памятнику Зои Космодемьянской. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания, а затем выпустили в небо белые шары как символ скорби и памяти о павших в годы Великой Отечественной войны. 13 сентября Зои Космодемьянской исполнилось бы 97 лет.

В честь этой даты торжественные мероприятия проходят не только на родине Зои Анатольевны в Тамбове и в селе Осино-Гай, но в Москве и Московской области. Представители «Тамбовского землячества» в столице возложат цветы на Новодевичьем кладбище к могиле героини, состоятся мероприятия и в селе Петрищево.