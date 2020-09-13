За сутки в Тамбовской области коронавирус нашли у 28 человек

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 28 человек. Как сообщил региональный оперштаб 13 сентября, среди инфицированных девять мужчин, 17 женщин и два ребенка (мальчик 11 лет и девочка 15 лет). Возраст взрослых от 24 до 72 лет. Прибывших из других регионов нет, все контактировали с заболевшими.

Всего с начала эпидемии на Тамбовщине выявили 7095 случаев коронавируса (2300 без клинических проявлений). На сегодняшний день выздоровели 6544 пациентов: 2892 выписали из стационара, 3652 - сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 288 человек, из них диагноз «пневмония» у 220.

На домашнем карантине- 948 (из них подтвержденных случаев коронавируса - 217, входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому - 19 482. Выписаны из больниц - 4 337. Всего обследованных - 25055.