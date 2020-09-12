Грабитель вырвал из рук тамбовчанки сотовый телефон

Тамбовские полицейские раскрыли преступление, которое произошло 13 июля. Тогда в отдел полиции № 2 обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что на улице С. Лазо у дома №38 вечером к ней подошел неизвестный и силой вырвал из её рук сотовый телефон марки «Нокиа». После этого грабитель скрылся в ближайших дворах.

Полицейские задержали мужчину, у которого при себе находился похищенный телефон, по серийному номеру мобильного устройства было установлено, что гаджет находится в розыске, сотрудники полиции доставили 44-летнего подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства. Житель Жердевки сознался в грабеже, оказалось, что сотовым телефоном он пользовался сам. Мобильный у него изъяли и вернули владелице.

- В отношении мужчины, который ранее уже имел проблемы с полицией, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.