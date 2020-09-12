Тамбовская область получит 69 автобусов для перевозки школьников

В 2020 году автопарк школ Тамбовской области пополнится 69 новыми автобусами. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно документу Правительство направит в регионы 5 млрд. рублей на закупку 2 100 школьных автобусов.

Новые школьные автобусы будут оснащены тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС/Эра-ГЛОНАСС, ремнями безопасности пассажиров, что соответствует всем требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей. Это позволит заменить транспорт, который отслужил сроки эксплуатации.

- Своевременное обновление школьного автопарка это, прежде всего, залог безопасности детей, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области. - Ребята будут добираться к месту учебы с комфортом и на безопасном транспорте. Кроме того, школьники смогут ездить на спортивные соревнования, посещать культурные мероприятия.

В Тамбовской области организована плановая работы по нормативному содержанию автопарка школьных автобусов. Так, в 2019 году, с целью обновления технического состояния автопарка образовательных организаций области, из федерального бюджета выделено более 90 млн. рублей. На эти средства Тамбовская область получила 52 новых школьных автобуса.

Обслуживанием системы перевозок школьников занимается учреждение ТОГБУ «Школьный автобус», которое основано в 2009 году в рамках проекта «Создание эффективной системы перевозок школьников» с целью обеспечения доступности качественного образования детей независимо от места жительства.

Всего области осуществляется подвоз 8731 школьника. Используется 451 автобус, в том числе 409 автобусов на 481 регулярном маршруте, общей протяженностью 6116 км.