Сотрудничество Сбербанка с корпорацией Малком развивается

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ЗАО «Корпорация Малком» на российском рынке представлена более двух десятков лет. Компания специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственной техникой, а также семенами, средствами защиты растений, удобрениями, является одним из ключевых поставщиков сельскохозяйственных товаров и услуг.

Малком сотрудничает с такими производителями, как Bayer (средства защиты растений), Monsanto (семена), Нутритех Рус (удобрения). Является единственным официальным дилером немецкой фирмы CLAAS в Тамбовской и Липецкой областях. Что важно, специалисты корпорации осуществляют комплексное сервисное обслуживание техники CLAAS и других производителей.

Группа компаний Малком конструктивно сотрудничает с ПАО Сбербанк. Недавно взаимодействие вышло на новый уровень.

- Предприятие ведёт строительство дилерского центра компании CLAAS в Липецкой области, - отмечает управляющий Тамбовским отделением Сбербанка Владимир Компаниец, - планирует строительство второго дилерского центра в Тамбовской области. Всё это требует дополнительного финансирования. На возведение липецкой площадки Сбербанк предоставил Малкому инвестиционный кредит в сумме 278 млн. рублей.

По словам Владимира Компанийца, развитие при содействии Сбербанка дилерских центров, поставляющих технику и оказывающих сервисные услуги предприятиям АПК, сейчас весьма значимо, поскольку отвечает потребностям развития аграрного сектора экономики двух соседних областей.