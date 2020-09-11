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В Тамбовской области ребенок на велосипеде неожиданно выехал на дорогу перед машиной и оказался под колесами

8-летний мальчик получил травмы и оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Автомобилист не успел ничего сделать

Автомобилист не успел ничего сделать

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 10 сентября в 16 часов 8 минут на улице Кооперативной около дома №43 поселка Сатинка Сампурского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» сбил восьмилетнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть дороги из-за двигающегося встречного автомобиля.

- В результате аварии ребенок получил травмы, его доставили в ТОГБУЗ «Котовская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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