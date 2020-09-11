В тамбовской Ивановке выступит народный артист России Николай Луганский

11 сентября народный артист РФ Николай Луганский даст традиционный концерт в Ивановке. Это будет 20-ое, юбилейное выступление выдающегося пианиста в музее. В программе прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Всемирно известный пианист, исполнитель современной фортепианной музыки Николай Луганский, несмотря на свой жёсткий гастрольный график, а выступления артиста в разных странах мира расписаны на годы вперед, всегда находит время, чтобы посетить «Ивановку». Ведь музей-усадьба Рахманинова – одно из любимых мест музыканта.

Николай Луганский - давний друг Тамбовщины. Он является художественным руководителем Международного музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова, почетным гражданином Ивановки.

- Артист оказывает большую поддержку музею. Благодаря его помощи в усадебном доме были воссозданы несколько комнат и кабинетов, мемориальная библиотека, дворовая изба, садовый домик, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской обьласти. - Именно по инициативе Николая Луганского благотворительный фонд Елны и Геннадия Тимченко подарил «Ивановке» рояль Steinway.