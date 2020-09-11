Тамбовчанин воровал деньги с карты собственной матери

В следственном отделе ОМВД России по г. Мичуринску завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в преступлении «Кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Известно, что официально молодой человек нигде не работает, перебивается случайными заработками. Он неоднократно привлекался к ответственности за совершение мелких хищений из продуктовых магазинов. Административные штрафы за него выплачивала мать.

В один из дней, после того, как женщина, вернувшаяся с работы, легла спать, сын тайно взял из кошелька матери банковскую карту и используя сотовый телефон, зашел на свой электронный кошелёк. Свой счет парень пополнил на 2 тысячи рублей. А спустя три дня сделал еще один перевод на такую же сумму.

Женщина, заметив списание денег, отправилась в банк за разъяснениями, а затем, узнав, что деньги переведены на электронный кошелёк, обратилась в полицию с заявлением о краже.

- В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства совершённых преступлений, опрошены свидетели, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.