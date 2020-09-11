В Тамбовской области появилась современная площадка для игры в стритбол

У жителей города Рассказово появилась современная спортивная площадка для игры в стритбол. Ее обустроили в парке «Текстильщик» микрорайона «Арженка» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как рассказал глава города Рассказово Алексей Колмаков, за преображение этой территории проголосовали жители. На проведение работ выделили почти 1,4 миллиона рублей.

Многофункциональная спортивная площадка расположилась на площади в 250 квадратных метров и предназначена для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол. Здесь есть ворота, баскетбольные стойки со щитами, волейбольные сетки.

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году в городе Рассказово будет обустроено три спортивных площадки. В парке «Текстильщик» она уже открылась, а на площадках в сквере «Дубняк» и в районе домов №23-29 по улице Советская работы еще ведутся.